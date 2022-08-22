Британцы ужаснулись стоимости ЖКУ без российского газа

Обновленный прогноз по стоимости жилищно-коммунальных услуг в Великобритании привел в ужас читателей британской газеты Daily Mail. В связи с сокращением поставок российского газа, цены на ЖКУ в стране растут.

Годовая стоимость электроэнергии в Великобритании может достичь шести тысяч фунтов стерлингов в год (это 425 тысяч рублей), следует из данных консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. Указанная сумма в пять раз превышает средний чек британской семьи за март текущего года.

«Цена, которую мы платим за зеленое безумие», — возмутился пользователь под ником Jim.

Ему вторил юзер под ником Cockney Staffs, который пожаловался на ежедневный рост счетов. Еще один комментатор предложил национализировать энергетику, водоснабжение и транспорт. По его мнению, «в цивилизованной стране эти услуги считаются базовыми правами человека, а не дорогостоящими привилегиями».

Еще один пользователь под ником WhosLaughing-54 отметил, что пожилые британцы не смогут позволить себе готовить и отапливать дома с таким подорожанием. Он напомнил, что это «может быть пятая часть средней зарплаты, но для тех, кто получает государственную пенсию, это две трети дохода».

«Так как же люди смогут позволить себе заряжать эти дурацкие электромобили, которые нужны правительству?» — задался вопросом news_reader.

Годовая инфляция в Великобритании уже разогналась до 10,1%. Это рекордное значение последний раз было зафиксировано в стране 40 лет назад — в 1982 году.