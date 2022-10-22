Британцы устроили разнос Украине за поддержку Бориса Джонсона | 360°

Мир 22 октября 2022, 09:03 Британцы устроили разнос Украине за поддержку Бориса Джонсона Читатели The Daily Mail не оценили поддержку Бориса Джонсона со стороны Украины Публичное достояние

Читать 360tv в

В Британии раскритиковали пост в Twitter Украины с поддержкой Бориса Джонсона после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра. Читатели британской ежедневной газеты The Daily Mail устроили разнос украинцам, передало РИА «Новости».

Официальный украинский аккаунт опубликовал измененный постер к сериалу «Лучше звоните Солу», на картинке написано «Лучше звоните Борису», а главный герой держит маску бывшего премьера. Затем Украина удалила это сообщение.

Реклама

Так, один пользователь заявил, что это дело британцев, за кого им голосовать, и украинцам нечего в это лезть.

Реклама

«Борис дал Украине миллиарды, в то время как шесть тысяч бывших британских военнослужащих сегодня являются бездомными», — отметил другой.

Третий также подчеркнул, что украинцы хотят «вернуть клоуна», чтобы Великобритания продолжала быть «дойной коровой для Украины».

«Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он должен заниматься нашими делами, а не делами Украины», — заявил еще один читатель.

Ранее в Сети бурно отреагировали на встречу экс-премьера с Владимиром Зеленским. На кадрах видно, как Джонсон выходит из машины, чешет свою пятую точку, а затем пожимает руку президенту Украины.