Мир 09 декабря 2022, 07:50 Британцы устали от беженцев с Украины и захотели вернуться к прежней жизни The Daily Mail: радость британцев от помощи беженцам с Украины сменилась стыдом РИА «Новости»

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Программа «Дома для Украины» казалась правительству Великобритании хорошей идеей, но к декабрю многие местные жители устали от помощи беженцам и захотели вернуться к прежней жизни. Об этом рассказала в статье на сайте The Daily Mail журналистка Дженни Мюррей.

«Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь», — написала она.

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В марте принимающие семьи в Великобритании чувствовали радость от возможности поселить у себя беженцев с Украины. Они беспокоились о таких вопросах, как оформление виз и других документов, но не о деньгах. Теперь, по словам Дженни Мюррей, все изменилось. Британцы поняли, что помогать беженцам стало не по карману, ведь выросли цены на продукты, топливо и коммунальные услуги.

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Правительственная программа «Дома для Украины» рассчитана на полгода, каждый месяц владельцам жилья выплачивали по 350 фунтов (26,9 тысячи рублей). Теперь стали проявляться ее недостатки. Например, некоторые участники чатов для принимающих семей пожаловались, что не получали выплаты с сентября. Многие отказались продолжать участвовать в программе, из-за чего 2000 семей с детьми и 900 одиноких беженцев получили статус бездомных. Дженни Мюррей объяснила, что им не по карману аренда жилья. Британцы беспокоятся о том, что произойдет по завершении программы.