Мир 02 декабря 2022, 23:40 Британцы усомнились в желании Байдена вести переговоры с Путиным Читатели Daily Mail осудили президента США Байдена за условия для переговоров с Россией РИА «Новости»

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Читатели газеты Daily Mail не смогли оценить выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине. Ранее он заявил, что переговоры возможны, только если глава РФ Путин проявит неподдельный интерес к окончанию конфликта.

Один из читателей написал, что Байден ведет себя слишком высокомерно и всем пытается навязать свою волю.

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«Байден должен перестать быть таким напыщенным. Он должен сам попробовать договориться. Если он выдвигает старые условия, значит, это просто игра, и на самом деле он не хочет никаких переговоров по конфликту на Украине, который США подогревают с 2014 года», — написал он.

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«Путин не должен зря тратить время на Байдена», — считает другой читатель.

По мнению другого комментатора, подход главы Белого дома слишком несерьезный в таком важном деле.

«Байден заранее поставил России неудобные условия. При таком подходе переговоры превращаются в шутку и фарс», — отметил он.

Еще несколько читателей написали, что весь мир уже давно понял: США не хотят прекращения конфликта на Украине, им это невыгодно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже назвал условия Байдена неприемлемыми. По его мнению, слова главы США означают, что переговоры могут начаться лишь после вывода ВС РФ из зоны спецоперации.А это невозможно.