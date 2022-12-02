02 декабря 2022, 23:40
Британцы усомнились в желании Байдена вести переговоры с Путиным
Читатели Daily Mail осудили президента США Байдена за условия для переговоров с Россией
Читатели газеты Daily Mail не смогли оценить выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией по Украине. Ранее он заявил, что переговоры возможны, только если глава РФ Путин проявит неподдельный интерес к окончанию конфликта.
Один из читателей написал, что Байден ведет себя слишком высокомерно и всем пытается навязать свою волю.
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«Байден должен перестать быть таким напыщенным. Он должен сам попробовать договориться. Если он выдвигает старые условия, значит, это просто игра, и на самом деле он не хочет никаких переговоров по конфликту на Украине, который США подогревают с 2014 года», — написал он.
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«Путин не должен зря тратить время на Байдена», — считает другой читатель.
По мнению другого комментатора, подход главы Белого дома слишком несерьезный в таком важном деле.
«Байден заранее поставил России неудобные условия. При таком подходе переговоры превращаются в шутку и фарс», — отметил он.
Еще несколько читателей написали, что весь мир уже давно понял: США не хотят прекращения конфликта на Украине, им это невыгодно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже назвал условия Байдена неприемлемыми. По его мнению, слова главы США означают, что переговоры могут начаться лишь после вывода ВС РФ из зоны спецоперации.А это невозможно.
США
Владимир Путин
Джо Байден
Специальная военная операция РФ на Украине
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