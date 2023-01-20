Мир 20 января 2023, 12:02 Британцы усомнились в существовании Зеленского Читатели Daily Mail посмеялись над Зеленским за сомнения в существовании Путина РИА «Новости»

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Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, который усомнился в существовании российского коллеги Владимира Путина.

Украинский президент заявлял, что не готов идти на переговоры с Владимиром Путиным, так как «не понимает, что он живой».

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Подписчики издания предположили, что самого Зеленского на самом деле не существует.

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«Вероятно, что Зеленского уже с нами нет. Вы смотрели последнее видео? Очень сильно похоже на компьютерную графику», — написал читатель с ником Reverend.I.M.Jolly.

Другой подписчик намекнул на наркотическую зависимость украинского лидера, связав с ней подобные заявления.

«Судя по всему, новый белый порошок у Зеленского совсем не того качества, к которому он уже привык. Его фразы — будто цитаты из комиксов, он начинает терять к себе доверие. Такой человек не должен быть политиком», — добавил SunakIsUSALapdog.

Ранее британцы жестко раскритиковали Зеленского за попытку связать крушение вертолета в Броварах с участием России. Они предложили западным лидерам перестать поддерживать Зеленского.