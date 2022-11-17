17 ноября 2022, 10:28
Британцы усмотрели в итогах саммита G20 конец гегемонии США
Читатели The Daily Mai усмотрели в итогах саммита G20 потерю влиятельности США
США больше не являются мировым гегемоном. Такой вывод по итогам обзора журналистов английского издания The Daily Mail на итоги саммита G20 сделали читатели таблоида.
В статье рассказали о содержании итоговой декларации мероприятия. Журналисты подчеркнули, что участники встречи с трудом нашли компромисс относительно вопросов о ситуации в мире. Авторы материала сообщили, что в декларации немало крайне осторожных формулировок. По их мнению, это свидетельствует о тщательном подборе слов и их длительном и непростом согласовании.
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«Вот вам самое явное доказательство: Запад и США больше не управляют миром», — подытожил один из читателей статьи.
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Также он напомнил, что недавно 15 стран подали заявки на вступление в БРИКС. По его словам, это произошло на фоне неумелых попыток президента США Джозефа Байдена снискать хорошее отношение к себе со стороны китайского лидера Си Цзиньпина.
«Запад запугивает, вторгается и разрушает, а его власть ослабевает», — написал другой читатель.
По его мнению, в ближайшее время мировое господство перейдет на сторону Китая и Индии.
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