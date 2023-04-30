Мир 30 апреля 2023, 00:34 Британцы уличили Киев в неготовности к обещанному контрнаступлению The Times: Киев не готов к контрнаступлению и не добьется никаких результатов РИА «Новости»

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Британская газета The Times считает, что Киев не готов к анонсированному ранее контрнаступлению и не добьется в нем каких-то значительных результатов. Издание аргументирует данными американской разведки.

«Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина вряд ли добьется чего-то большего, чем „скромные территориальные завоевания“ у окопавшихся российских войск», — сказано в публикации.

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Автор уверен, что высокопоставленные командующие ВСУ не успеют адаптироваться к новым системам вооружения, предоставленными НАТО, как и их солдаты на местах.

Еще одним слабым местом, которое обнаружилось буквально накануне контрнаступления, газета назвала украинскую ПВО. Солдатам ВСУ «по-прежнему не хватает» надлежащей системы противовоздушной обороны для любой крупной наступательной операции, пришло к выводу издание.

Ранее бывший депутат Верховной рады Тарас Стецькив поделился мнением, что солдатам ВСУ нужно начинать контрнаступление до саммита НАТО в Вильнюсе. Мероприятие запланировано на 11–12 июля. Иначе, сказал депутат, Украине сложно будет «вести там переговоры».