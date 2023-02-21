Мир 21 февраля 2023, 11:13 Британцы столкнулись с дефицитом помидоров — СМИ The Daily Telegraph: британцы столкнулись с нехваткой помидоров Unsplash

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Британцы столкнулись с дефицитом помидоров из-за неурожая в странах-поставщиках, в том числе Марокко и Испании. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Зимой Великобритания в основном получает помидоры из Марокко, Испании и Нидерландов, а после Брексита особенно рассчитывает на Марокко. Однако урожай в этой стране пострадал из-за наводнений и холодов, кроме того, ужесточились ограничения на экспорт, да и цены на удобрения выросли после эскалации украинского конфликта. В Испании низкие температуры воздуха также помешали вырастить хороший урожай помидоров. Сложные погодные условия на севере Африки и юге Европы снизили также урожайность некоторых фруктов.

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Британцы жалуются на падение уровня жизни. В зависимость от продовольственных банков, которые помогают нуждающимся с продуктами, попало рекордное число домохозяйств. Организации отметили повышенный спрос в декабре и январе. Из-за этого наплыва продовольственные банки могут либо урезать помощь, либо вовсе закрыться.

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