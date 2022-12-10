Мир 10 декабря 2022, 03:38 Британцы стали массово отказываться принимать украинских беженцев Express: беженцев с Украины отказываются принимать в Великобритании Pxhere

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Количество бездомных среди украинских беженцев резко увеличилось в Великобритании. Жители страны отказываются принимать вынужденных переселенцев из-за роста инфляции, написало издание Express.

В рамках программы «Дома для Украины» британские домохозяйства могут размещать беженцев на срок до шести месяцев. За это они получают каждый месяц выплату в размере 350 фунтов стерлингов (26,6 тысячи рублей).

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Сейчас известно о 2985 украинских переселенцах, которые объявили себя бездомными. Но эта цифра может быть и выше. По данным правительства Британии, более чем 2000 украинских семей с детьми негде жить.

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Председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон заявил, что власти должны увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они смогли и дальше принимать беженцев с Украины.

Житель Великобритании ранее пожаловался на украинского беженца, который пытался его изнасиловать. Однако полицейские отказались проводить медицинскую экспертизу и отпустили подозреваемого. Они заявили, что у них нет доказательств.