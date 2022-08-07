Британцы стали чаще избавляться от домашних животных из-за роста цен

Владельцы домашних животных в Великобритании начали массово сдавать своих питомцев в приюты или обращаться к зоозащитникам за помощью с поиском нового хозяина. Причиной стала высокая инфляция, многие не могут себе позволить тратить деньги на питание и содержание собак, кошек и кроликов. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на зоозащитную организацию Dogs Trust, количество обращений об устройстве собак в 2022 году выросло на 54%.

В организации пояснили, что с начала года на горячую линию позвонили 15 тысяч жителей Великобритании с вопросом, в какой приют лучше передать своего пса.

Генеральный директор Dogs Trust Оуэн Шарп рассказал, что владельцы собак при звонках рассказывают о своем безвыходном положении.

«Нам позвонила женщина, которая не могла сдержать слез. Она объяснила, что из-за цен она оказалась перед выбором — кормить свою собаку или детей», — рассказал он.

Высокая инфляция, которая по итогам года в Великобритании увеличится до 13%, связана с ростом стоимости газа на международных рынках, которую подстегнули введенные санкции против России — главного поставщика энергоносителя в Европу. Как итог — счета на электроэнергию в домах жителей Королевства уже выросли в три раза.

О тяжелом финансовом положении владельцев домашних питомцев свидетельствуют данные Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA). За первые пять месяцев этого года количество сданных в приюты кроликов увеличилось на 49%, кошек — на 14% и собак — на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

«К сожалению, мы начинаем наблюдать увеличение случаев отказа от домашних животных и растущее число спасенных кошек и кроликов, которые попадают под нашу опеку», — заявила директор RSPCA Эмма Славински.

Проведенный по заказу RSPCA опрос показал, что 78% владельцев домашних животных заявили, что рост цен на позволит им держать питомца у себя. Зоозащитники призвали британцев связываться с ними заранее, чтобы животным могли найти новых владельцев или подобрать подходящий приют.