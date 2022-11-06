Британцы сожгли чучела Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса | 360°

Мир 06 ноября 2022, 10:40 Британцы сожгли чучела Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса Жители британского города Льюис сожгли чучела экс-премьера Трасс в Ночь Гая Фокса

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Жители британского города Льюис в Ночь Гая Фокса, или Ночь костров, сожгли чучела бывшего премьера страны Лиз Трасс. Об этом написало издание Daily Mail.

В Ночь костров, или Ночь Гая Фокса, 5 ноября, британцы традиционно отмечают неудавшийся Пороховой заговор католиков о взрыве здания парламента в 1605 году. Гая Фокса казнили за попытку поджечь бочки с порохом в Вестминстерском дворце. С тех пор в эту ночь принято запускать фейерверки и сжигать чучела заговорщика.

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Однако Льюис славится своими оригинальными перформансами в Ночь костров. Например, в прошлом году, в разгар пандемии коронавируса, там сожгли чучела политиков и Гая Фокса в медицинских масках. Также в прошлые годы в Британии сжигали чучела тогдашнего премьера Бориса Джонсона, бывшего американского президента Дональда Трампа и других.

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Лиз Трасс объявила об отставке 20 октября. Она побила рекорд, пробыв на посту премьер-министра Британии всего 44 дня, и полностью провалилась на этой должности. Ее сменил Риши Сунак.