Мир 19 января 2023, 10:38 Британцы согласились с заявлением Лаврова о том, что США теряют свою силу Читатели DM поддержали слова Лаврова о неспособности США противостоять России и КНР РИА «Новости»

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Читатели британского таблоида Daily Mail согласились с мнением главы МИД России Сергея Лаврова о слабости Соединенных Штатов. Они заподозрили США в попытках начать войну с Россией, но признали, что у американцев на это не хватит сил.

Лавров на пресс-конференции внешнеполитического ведомства по итогам 2022 года заявил, что у США нет достаточно сил для сдерживания России и Китая.

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«Возможно, это правда, и именно поэтому США пытаются начать тотальную войну с Россией в Европе, надеясь, что страны НАТО сделают грязную работу, чтобы Штаты могли свободно пойти один на один с Китаем», — высказался пользователь Reverend.I.M.Jolly.

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Он предложил считать это последней попыткой глобалистов удержать влияние. Пользователь Greg назвал Штаты слабеющей державой. С комментаторами согласился и Magnum_PI. Он выразил мнение, что у США сегодня нет ни одного шанса одержать победу.

Ранее Госдепартамент США заявил, что считает Китай единственным соперником. Представители американской власти предположили, что КНР планирует изменить миропорядок и наращивает для этого военную, экономическую, дипломатическую, технологическую силы. Об этом написало РИА «Новости».