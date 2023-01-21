Мир 21 января 2023, 14:19 Британцы раскрыли главный страх Зеленского в конфликте на Украине Читатели Daily Mail назвали боязнь поражения от России главным страхом Зеленского РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский призывает западные страны передать его стране все больше вооружений, потому что искреннее боится проиграть. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

«Как мне кажется, основной страх Зеленского — в военном поражении от России из-за недостатка вооружений», — написал один из читателей.

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Другой подписчик отметил, что сторонам нужно отказаться от решения вопросов на поле боя и вернуться за стол переговоров.

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«Иначе Зеленский не остановится, пока не втянет весь альянс НАТО в полномасштабную войну против России», — добавил он.

Еще один пользователь отметил, что ему надоело оплачивать снаряды для украинцев из собственного кармана.

«Идет конфликт, который нас не касается, а Зеленский продолжает просить деньги из наших налогов. И ему передают оружие, но он постоянно чем-то недоволен», — заключил он.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ стянули большие силы к линии боевого соприкосновения в регионе.