Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали Джо Байдена за действия, которые могут привести к войне с Россией из-за ситуации с Украиной. Многие написали, что при новом президенте США в мире стало неспокойно.

Один из пользователей сообщил, что цель американцев — развязать новую большую войну в Европе.

«Это может быть очень прибыльно для них. В результате они спишут с себя 50 триллионов национального долга», — написал один из читателей», — написал он.

В комментариях вспомнили бывшего президента Дональда Трампа. Читатели британского издания считают, что при нем обстановка в мире была спокойнее. Также британцы предположили, что русские не хотят воевать с украинцами.

«Я знаю много приличных русских. У них нет никакого интереса в войне с Украиной», — отметил пользователь.

Другой читатель заявил, что Украина для демократов США, которые жаждут войны, всего лишь пушечное мясо.

Еще один пользователь пошутил, что Великобритания не сможет воевать с Россией, так как у последней есть власть над европейскими государствами.

«О какой войне русских с ЕС вы говорите? Да им достаточно прикрутить вентиль на газопроводе», — заключил еще один пользователь.

Последний месяц США и другие страны Запада неоднократно выражали обеспокоенность из-за переброски российских войск в области, граничащие с востоком Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое перемещение не угрожает другим государствам, и поэтому не должно их беспокоить. Власти Украины в очередной раз заявили о необходимости вступить в НАТО.