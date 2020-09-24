Британцы раскритиковали принца Гарри за призыв голосовать на выборах в США
Принц Гарри и Меган Маркл нарушили королевский закон, призвав американцев голосовать на выборах. Это крайне возмутило британцев. Об этом сообщила «Экспресс газета».
Ранее герцоги Сассекские рассказали о важности голосования на предстоящих выборах президента США.
Многие британцы посчитали данный поступок недопустимым, так как члены королевской семьи не имеют право вмешиваться в политику других стран.
Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл не являются больше членами королевской семьи, их все еще так воспринимают.