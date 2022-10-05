Британцы раскритиковали Лиз Трасс после неудачного интервью | 360°

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Британцы раскритиковали Лиз Трасс после неудачного интервью

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Читатели Daily Mail в комментариях к интервью премьер-министра Великобритании для Sky News раскритиковали политика. В этом интервью Трасс уклонилась от ответа на вопрос, есть ли у нее ипотечный кредит, написало РИА ФАН.

«Она вообще человек? Она выглядит неэмоциональной, бессердечной, холодной», — написали читатели издания.

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Некоторые отметили, что Лиз Трасс в очень короткий срок удалось стать даже худшим премьером, чем ее предшественнику Борису Джонсону, у которого также был довольно низкий рейтинг среди жителей страны.

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