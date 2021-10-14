Британцы раскритиковали Джонсона за отпуск в кризис

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона раскритиковали за то, что он уехал в отпуск во время кризиса. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Mirror.

Уточняется, что Джонсон вместе со своей семьей уехал в Испанию. Он выложи фото в Twitter из путешествия, после чего посыпались гневные комментарии.

Многие возмутились тем, что Джонсон отдыхает в то время, как в его стране кризис.

Ранее британцы обратились к Владимиру Путину на страницах издания Daily Mail с просьбой спасти их от Бориса Джонсона, который никак не решает энергетический кризис в стране.