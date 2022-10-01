Британцы призвали стереть Зеленского с лица земли | 360°

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Британцы призвали стереть Зеленского с лица земли

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после заявления о вступлении в НАТО

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Президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренному режиму, раскритиковали читатели британского издания Daily Mail. Его обвинили в стремлении полностью разрушить страну.

Один из читателей посоветовал «приступить к мирному договору». Зеленского он назвал «человеком в зеленой рубашке» и посоветовал стереть украинского лидера с лица земли.

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Другой пользователь отметил, что украинский президент нацелился на полное разрушение Украины, проигнорировал предложение России о мирном диалоге.

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«НАТО нужно быть сумасшедшим, чтобы позволить принять к себе Украину. Может быть, США оставят его на произвол судьбы? Авантюра Зеленского никогда не окупится», — добавил подписчик.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что готов к мирным переговорам с Украиной, писал RT. По его мнению, затягивание процесса чревато опасными последствиями. Глава МИД Сергей Лавров призвал всех серьезно отнестись к словам главы государства.

В ответ Зеленский записал видеообращение, в котором заявил об отказе от переговоров с Россией, пока Путин является президентом. Также он сообщил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО по ускоренному режиму.

Владимир Зеленский

НАТО

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