Мир 13 февраля 2023, 11:10 Британцы призвали «сдать» Зеленского Читатели The Daily Mail заявили о неизбежности поражения Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Читатели британской газеты The Daily Mail призвали Запад «сдать» президента Владимира Зеленского, признав неизбежность поражения Украины. Свое мнение они выразили в комментариях под статьей на сайте издания.

Ранее газета опубликовала статью, в которой заявила, что мощными ударами по украинской инфраструктуре Россия дала четкий ответ на обсуждение поставок ВСУ истребителей.

Реклама

«Закончить это. Больше не нужно никаких поставок! Зеленский и его сподвижники должны понять, что у них два варианта: стол переговоров или безоговорочная капитуляция», — написал подписчик под именем Deltaforce2014.

Реклама

Другие читатели отметили, что они не хотят превращения конфликта в полноценную Третью мировую войну.

«Украине никогда не победить Россию, ее поражение является неизбежным. Просто сдайте Зеленского и все закончится», — добавил Prosperity4L.

Ранее китайские СМИ обвинили США в нежелании прекращать украинский кризис.