13 февраля 2023, 11:10
Британцы призвали «сдать» Зеленского
Читатели The Daily Mail заявили о неизбежности поражения Украины
Читатели британской газеты The Daily Mail призвали Запад «сдать» президента Владимира Зеленского, признав неизбежность поражения Украины. Свое мнение они выразили в комментариях под статьей на сайте издания.
Ранее газета опубликовала статью, в которой заявила, что мощными ударами по украинской инфраструктуре Россия дала четкий ответ на обсуждение поставок ВСУ истребителей.
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«Закончить это. Больше не нужно никаких поставок! Зеленский и его сподвижники должны понять, что у них два варианта: стол переговоров или безоговорочная капитуляция», — написал подписчик под именем Deltaforce2014.
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Другие читатели отметили, что они не хотят превращения конфликта в полноценную Третью мировую войну.
«Украине никогда не победить Россию, ее поражение является неизбежным. Просто сдайте Зеленского и все закончится», — добавил Prosperity4L.
Ранее китайские СМИ обвинили США в нежелании прекращать украинский кризис.
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Владимир Зеленский
Россия
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