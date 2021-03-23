Британцы пришли в восторг от поездки Путина в Сибирь

Прошедшие выходные, которые президент РФ Владимир Путин провел в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, обсуждает весь мир. В частности, британцы пришли в восторг от увиденных фотографий и уверенно заявили, что так и должен выглядеть настоящий лидер.

Читатели британской газеты Daily Mail оставили под новостью про поездку Путина тысячи комментариев. Например, один из-подписчиков отметил, что лучше бы российский президент пригласил Джо Байдена.

«Им нужно было пригласить Байдена», — пошутил Swiss fondue.

Другие активно сравнивали нашего президента с американским. Пользователь под ником Charlottesville написал, что Путин выглядит гораздо лучше.

«Путин выглядит крутым, подтянутым и аккуратным, по сравнению с бестолковщиной в нашем Белом доме», — поделился он своим мнением.

Некоторые не удержались и вспомнили, как на прошлой неделе Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь в самолет.

«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге — прим. ред.), так называемый „лидер свободного мира“ не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», — отметил SilverIce.

Пользователь dai2000 добавил, что Байден обеими руками «держится за поручни жизни».

«Путин ставит свою страну на первое место, в отличие от британского истеблишмента, который оставляет двери открытыми для всех и каждого», — подчеркнул England.

Другой комментатор Birmingham заявил, что Владимир Путин искренне гордится страной и народом.