Мир 01 января 2023, 16:38 Британцы предрекли конец Украины после слов о захвате Крыма в новогодней речи Зеленского Читатели Daily Mail раскритиковали украинского лидера Зеленского за планы захвата Крыма Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Читатели британского издания Daily Mail осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по захвату Крыма в своей новогодней речи. Британцы назвали украинского лидера «опасным» и указали, что ему стоило бы вместо этого говорить о том, как достичь мира, а также предположили, что из-за его подхода Украины скоро не станет.

«Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль», — заметил один из комментаторов.

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Он добавил, что Украина не демократическое государство и ее скоро не станет «благодаря Зеленскому и тактике Запада».

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Второй читатель усомнился, хочет Зеленский победы или «чтобы ему продолжали выписывать чеки». Третий посоветовал украинскому президенту «меньше просить денег и больше говорить о мире». Четвертый заметил, что «народ мерзнет и умирает», пока он богатеет. Еще один пользователь резюмировал: Владимира Зеленского нужно убрать с поста, чтобы Украина могла «договориться о мире и вернуться к нормальной жизни».