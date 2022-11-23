Мир 23 ноября 2022, 15:28 Британцы предположили, ради чего Зеленский создал «пункты несокрушимости» Читатели Daily Express: пункты поддержки нужны Украине в качестве «живых щитов» Официальный сайт Президента Украины

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Читатели британского таблоида Daily Express выступили с критикой решения президента Украины Владимира Зеленского создать в стране пункты поддержки жителей. В Великобритании предположили, что в них на самом деле развернут ракетные установки, а люди в итоге станут живым щитом.

«Зеленский будет использовать эти пункты для запуска ракет, а затем удивляться, почему погибают гражданские. Будь я украинцем, то лучше попытал бы удачу на холоде, чем доверился бы этому гнусному монстру, который использует людей в качестве живых щитов», — написал один из пользователей.

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По его мнению, украинский лидер также бомбит Польшу для втягивания НАТО в конфликт и казнит пленных.

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Другой читатель задал вопрос Зеленскому, тепло ли ему «в своем маленьком уютном бункере». Украинскому народу, добавил он, «точно нет».

В комментариях написали, что ждут, когда британское правительство возьмет финансирование этих пунктов на себя. Читатели выразили уверенность, что президент Украины получит очередной транш от европейских властей. А жители стран Европы тем временем будут «мерзнуть зимой».

Зеленский сообщил, что на Украине развернут более четырех тысяч «пунктах несокрушимости». Они будут работать бесплатно и круглосуточно. Там будет вода, свет, интернет, мобильная связь.