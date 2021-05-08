Британцы предостерегли Байдена от развязывания войны с Россией

Американский президент Джо Байден пытается развязать никому не нужную войну с Россией из-за Украины. Такое мнение высказали читатели британской газеты Daily Mail, которые предостерегли США от конфликтов с русскими.

Один из читателей припомнил, что когда Байден был вице-президентом, администрация Барака Обамы ничего не смогла сделать с Россией. И поэтому вряд ли что-то сможет сделать в этот раз.

«Мы стремительными шагами идем к новой, никому не нужной войне», - написал AAK123.

Читатель предложил пригласить Россию в НАТО. По его мнению, это было бы мудрым решением, чтобы избежать конфликта.

Один из комментаторов усомнился в том, что Байден сможет провести дебаты с Путиным напрямую, без суфлера и наушников.

Пользователь Moonmad напомнил, что русские одолели Наполеона и Гитлера.

«Не сомневаюсь, что они справятся с кучкой гендерфлюидных вояк с косичками», — процитировало его комментарий РИА «Новости».

Юзер Daveyboy17 не исключил, что у американского президента могут возникнуть мысли атаковать Аляску, потому что он может решить, что там до сих пор есть русские.

Британцы призвали Штаты заняться своим делами и прекратить нападки на Россию, если американцам еще хочется «немного пожить».

В Крыму ранее призвали США вернуть России Аляску.