Британцы предложили новую программу подготовки украинских солдат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военнослужащих. По его мнению, это может изменить текущую ситуацию.

Заявление Джонсона опубликовал сайт британского правительства.

«Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тысяч солдат каждые 120 дней», — сказано в сообщении Даунинг-стрит

Программа подразумевает тренировку и обучение Вооруженных сил Украины с использованием «проверенного в боях опыта британской армии». Если Киев примет предложение, Лондон пригласит международных партнеров для проведения тренировок на их территории.

Предполагается, что курс продлится три недели. За это время военнослужащих обучат ведению боевых действий и оказанию медицинской помощи. Они также смогут получить навыки и в других сферах — например, в области кибербезопасности.

Борис Джонсон в пятницу 17 июня посетил Киев уже во второй раз с момента начала российской спецоперации. Он отметил, что «рад вернуться на Украину».