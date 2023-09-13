Мир 13 сентября 2023, 01:28 Британцы пожаловались на тренировки бойцов ВСУ Times: британцы потребовали закрыть полигон Lydd Ranges для тренировок ВСУ Freepik

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Жители британского города Лидд пожаловались на шум с полигона Lydd Ranges, на котором тренируются украинские военные. В ответ на жалобу Министерство обороны страны пообещало сократить количество учений на треть. Об этом сообщила газета Times.

Жители Лидда обратились в городской совет с требованием решить проблему постоянных взрывов, раздающихся на полигоне Lydd Ranges. По словам местных жителей, из-за стрельб у них дребезжат стекла и вибрируют дома.

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«Я предлагаю закрыть ее. Взрывы действительно очень шумные… Я ненавижу жить здесь», — заявил местный житель Алан Смарт.

В ответ на жалобу Минобороны Великобритании согласилось сократить количество учений на треть.

Ранее стало известно, что российские военные подбили в Запорожской области два британских танка Challenger 2. Ранее эти танки считались «непобедимыми» — их не подбивали ни в одном конфликте. Всего Британия отправила на Украину 14 таких машин.