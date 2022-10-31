Британцы потребовали выслать украинскую беженку, которая оклеветала приютившую ее женщину | 360°

Мир 31 октября 2022, 10:45 Британцы потребовали выслать украинскую беженку, которая оклеветала приютившую ее женщину Британцы призвали выслать беженку с Украины, которая обвинила приютившую ее женщину

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Читатели британской газеты The Mirror потребовали выслать из Британии беженку с Украины, которая обвинила в эксплуатации приютившую ее жительницу Акфилда Ханну Дебенхэм. Комментаторы назвали украинку неблагодарной и насмешливо посоветовали отправить ее домой «после того, как помоет посуду».

Пользователи заметили, что убирать за собой в доме, где гостишь, диктуют правила приличия и рабство тут ни при чем.

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«Как вы думаете, почему большинство в этой стране не примет этих беженцев? Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю», — подчеркнула одна из читательниц.

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Об обвинениях беженки написала газета Daily Mail 28 октября. По данным издания, украинка даже пожаловалась в полицию, но из-за отсутствия доказательств расследование застопорилось. При этом женщина, которая приютила украинку, заявила СМИ, что у них изначально был уговор: беженка будет два-три дня в неделю сидеть с сыном британки за 200 фунтов в месяц. Поначалу все шло хорошо, хозяйка дома и гостья ладили, но отношения испортились из-за «резких культурных различий». После этого украинка прекратила убирать за собой в чужом доме.