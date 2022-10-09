Британцы потребовали отправить Байдена в приют | 360°

Мир 09 октября 2022, 07:59 Поделиться Telegram

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Viber Британцы потребовали отправить Байдена в приют Читатели The Telegraph раскритиковали президента США Байдена за слова об Армагеддоне wikimedia

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден — позор международного масштаба, и его следует отправить в приют. Такими словами отреагировали читатели британского издания The Telegraph на заявление Байдена об угрозе «атомного Армагеддона», сообщило РИА «Новости».

«Ради всего святого, кто-нибудь, избавьте этого неудачника от страданий в приюте, прежде чем он действительно спровоцирует ядерную атаку», — заявила пользователь Michelle Page.

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А человек под ником PM Bosworth назвал его «позором международного масштаба» и попросил «убрать его со сцены».

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«Надеюсь, Байден не нажмет не на ту кнопку, когда вызовет свою сиделку», — пошутил Graham Wilson.

Читатель Gavin Woodley сказал, что у Байдена наступило «время для удобного кресла у окна под лучами солнца», а Philip Livingston попросил пожилого американского лидера «придерживаться сценария».

Ранее Байден заявил, что впервые со времен Карибского кризиса мир столкнулся с угрозой использования ядерного оружия. Он сравнил происходящее с Армагеддоном. Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер потом пришлось оправдываться, что слова ее начальника не опирались на новые данные американской разведки, и что та по-прежнему не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

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