Мир 04 февраля 2023, 01:21 Британцы потребовали от Зеленского сдаться после жесткого предупреждения Путина Читатели Daily Mail посоветовали Зеленскому сдаться после выступления Путина РИА «Новости»

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Читатели газеты Daily Mail оценили речь президента России Владимира Путина по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве. В своем выступлении он предупредил, что Россия ответит на угрозы Запада, поставляющего тяжелую бронетехнику Украине. Некоторые пользователи после этого призвали украинского президента Владимира Зеленского сдаться.

«Зеленскому нужно сдаться, чтобы наступил мир», — написал один из комментаторов.

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Другой пользователь предположил, что Соединенные Штаты напросились на этот конфликт.

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«Они (США — прим. ред.) не свои границы защищают, а пытаются нанести поражение России», — добавил он.

Еще один читатель счел, что президента Украины необходимо осудить за военные преступления.

«Всего этого можно было избежать, если бы НАТО, по сути своей антироссийская организация, не чувствовала бы необходимости расширяться до границ этой ядерной державы», — отметили пользователи.

Президента США Джо Байдена один из комментаторов призвал прекратить «дразнить русского медведя».

На встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций Волгограда российский лидер заявил, что стране есть чем ответить на поставки западных танков Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что по мере появления поставленных коллективным Западом вооружений, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе спецоперации.