Британцы посадили на диету черепаху с ожирением. Видео

Сотрудники манчестерского центра The SeaLife взвесили обитателей и выяснили, что одна из морских черепах сильно поправилась. Из-за ожирения пресмыкающегося решили посадить на жесткую диету. Теперь Камми ждут салат, брокколи и цветная капуста.

Животных в центре взвешивают два раза в год, пишет Shropshire Star. Во время очередной процедуры сотрудники заметили, что гигантская зеленая морская черепаха поправилась. У Камми появились жировые отложения вокруг шеи и спины.

«Гигантские зеленые морские черепахи известны своим здоровым аппетитом, и это, безусловно, относится к Камми. Ее кормят дважды в день, но при этом она регулярно съедает все, что попадается ей на пути», — рассказал куратор центра Брэндон Мэлоун.

После взвешивания черепаху посадили на диету. Камми разрешается съедать по 550 граммов цветной капусты, 110 граммов салата и брокколи. Кроме того, черепахе придется выполнять физические упражнения. Ее любимые овощи теперь замораживают в лед или прячут в игрушки, чтобы Камми было труднее их доставать. Вместе с черепахой живет ее партнер Эрни, которого решили кормить отдельно, чтобы самка не крала его порцию.