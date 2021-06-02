Британцы попросили у властей не раздражать Россию учениями с НАТО

Участие Великобритании в военно-морских учениях НАТО в Атлантическом океане не понравилось британцам. Решение властей втянуло страну в американские разборки и только разозлит Россию.

США вместе с еще девятью участниками Североатлантического альянса запланировали отработать сценарий развертывания флота в Черном море у португальского побережья, сообщила газета Daily Mail. В учениях задействуют подводные лодки, эсминцы и фрегаты. С воздуха поддержку им окажут стелс-истребители и противолодочные самолеты.

Британские читатели оставили множество критических замечаний к статье. Один из них не побоялся назвать себя трусом.

«Мы можем перестать раздражать Россию?» — спросил мужчина.

Другой пользователь заметил, что у Великобритании нет артиллерии. Если бы страна действительно ввязалась в войну, то «все было бы кончено в считаные минуты».

Третий заявил, что «всех опять втянули в американские разборки». Другим новость о маневрах Королевского флота показалась смешной. Британцы сочли мудрым решение «держаться подальше от российских ракетных систем». Они заметили, что при организации подобных учений российской стороной СМИ страны назвали бы их провокацией.