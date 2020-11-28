Британцы получат бесплатный витамин D

По его словам, гражданам пришлось длительное время сидеть дома, из-за чего им может не хватать витамина. Кроме того, он вырабатывается в организме при попадании солнечных лучей на кожу, поэтому сезон холодов также создает дефицит витамина D.

«Это поддержит их общее состояние здоровья, сохранит их кости и мышцы здоровыми и, что особенно важно, снизит нагрузку на систему здравоохранения», — объяснил Хэнкок решение властей обеспечить граждан запасом витамина.

Его поставки начнутся в январе нового года. Министр напомнил, что ученые исследуют данные о влиянии витамина D на течение коронавируса и других респираторных заболеваний.

Ранее китайские ученые заявили, что на самом деле коронавирус появился летом 2019 года в Индии из-за сильной жары. Тогда якобы люди были вынуждены пить одну и ту же воду вместе с животными.