Мир 16 июня 2023, 23:29 Британцы подняли на смех украинских беженцев на отказ учить русский язык Читатели Daily Mail раскритиковали украинских беженцев за нежелание учить русский язык

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Читатели британского таблоида Daily Mail высмеяли беженцев с Украины. Те заявили, что их детей решили научить русскому языку в одной из школ Великобритании.

«Они должны быть благодарны за любое образование вообще», — написал один из пользователей Сети.

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Другой напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский сам часто говорил на русском языке до тех пор, пока «не решил расколоть страну». Третий отметил, что в большинстве русскоязычных областей Украины людям с 2014 года навязывают украинский язык в общественной жизни, в том числе и в школах.

«Они такие неблагодарные и требовательные», — заключили комментаторы, говоря об украинцах.

Издание написало, что разработанный в одной из начальных школ Брайтона проект для обучения детей русскому и украинскому языкам вызвал недовольство у беженцев. Одна из украинских матерей назвала инициативу бестактной. Представители учебного заведения объяснили, что у них есть ученики из разных стран. Инициатива связана с уважительным отношением к детям любого происхождения.