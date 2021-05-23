Британцы почувствовали политический подвох на Евровидении

В Сети активно обсуждают итоги прошедшего в Роттердаме Евровидения. Многие пользователи увидели политическую подоплеку в том, что вышедшей из ЕС Британии никто не присудил баллов, сообщило РИА «Новости».

Певец из Британии Джеймс Ньюман, представлявший страну не Евровидении, получил ноль баллов — сначала от жюри, а потом и от зрителей. Хотя это его не огорчило — узнав о своем провале, британец вскочил с места и начал победно расплескивать шампанское.

Один из пользователей написал, что европейцы демонстративно захлопнули перед Британией дверь. Многие посчитали, что стране больше не нужно принимать участие в конкурсе. Юзеры напомнили, что Британия одна из стран, которая финансирует конкурс, поэтому организаторы могут столкнуться со сложностями, если она больше не будет в нем участвовать.

«Была удивлена, узнав, что некоторые страны получили ноль голосов, хотя я и мои друзья голосовали за них, — написала одна из пользовательниц, которая призналась, что больше не считает Евровидение честным шоу.

Еще она зрительница написала, что проголосовала в 23:06, а спустя спустя почти четыре часа получила сообщение, что ее голос не обработан.

Многих также возмутила победа итальянской поп-рок-группы Måneskin. Их песню назвали «глупой», отметив, что было много других хороших номеров, достойных победы. А один из пользователей и вовсе назвал Италию «страной пиццы и самбуки», что вызвало бурю негодования. Ему напомнили, что это родина Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Донателло, Антонио Вивальди, Джузеппе Верди, Джоаккино Россини и Лучано Паваротти.