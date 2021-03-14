Британцы почтили память убитой 33-летней женщины. Полиция провела задержания

Около тысячи лондонцев, в основном, женщины, собрались на юго-западе британской столицы, чтобы почтить память 33-летней Сары Эверард, которая пропала 3 марта по дороге домой. В ее убийстве подозревают полицейского, который 13 марта предстал перед судом.

Как пишет Reuters, гибель Сары спровоцировало волну откровений женщин, которые рассказали, как им страшно находиться на улицах в ночное время в одиночестве. Многие высказывали тревогу, что полиция в целом не способна решить эту проблему.

Почтить память Сары на некоторое время приезжала герцогиня Кембриджская Кейт. Представитель двора сообщил, что она все еще помнит, каково было гулять по ночному Лондону.

Полиция изначально отказал оргкомитету акции в ее проведении, мотивируя свое решение антиковидными ограничениями. Но люди все равно собрались с транспарантами «Позор вам!», «Арестуйте себя сами!» и «Она просто шла домой».

Полиция применила силу, и задержала несколько человек. Пока точно неизвестно сколько.

Мэр Лондона Садик Хан, отвечающий за полицейскую деятельность в городе, сказал, что реакция офицеров «не была ни уместной, ни соразмерной». Он добавил, что потребует объяснений у Скотленд-Ярда.

Лидер Лейбористской партии Кейр Стармер назвал попавшие в соцсети изображения «глубоко тревожными», а министр внутренних дел Прити Патель сказала, что она тоже хотела бы получить ответы от полиции по этому поводу.

После исчезновения полиция обнаружила тело Эверард 10 марта в лесу примерно в 80 км к юго-востоку от Лондона. Как стало известно The Guardian, ее тело было найдено в мусорном мешке и опознано с помощью стоматологических записей. Главным подозреваемым является 48-летний констебль.