Британцы отказались селить у себя больше сотни семей украинских беженцев

Семьи украинских беженцев пожаловались на обман со стороны властей Великобритании. Они приехали в страну по визам, предполагающим предоставление жилья, но оказались на улице, сообщил The Guardian.

С конца февраля в советы по помощи бездомным обратились не менее 480 украинских семей с детьми и 180 одиноких взрослых. Они являются участниками программы «Дома для Украины» и обладателями семейных виз, по которым беженцев подселяют в дома британцев. Эти программы, по словам британских властей, должны были решить проблему размещения переселенцев.

К 3 июня 145 человек остались без крова. Из них 90 не смогли заселиться из-за нарушения договоренностей с хозяевами, устройство еще 55 не сдвинулось с места должным образом, потому что жилье было недоступно или оказалось неподходящим.

Свою историю рассказала 37-летняя Анна из Киева. Она с мужем и трехлетним сыном поселилась в конце марта в доме семьи британцев из четырех человек. Сначала все было хорошо, хозяева были очень дружелюбны и гостеприимны, но в течение нескольких недель их настроение резко поменялось. Украинцев переселили в пристрой, а потом выгнали без объяснения причин.

«Нам срочно нужен совместный национальный запасной план, чтобы помочь семьям, чье размещение пошло не так. По всей стране нет единого подхода к подбору гостей и новых хозяев, нет стандартного способа для украинцев сменить своих визовых спонсоров и единого механизма перемещения финансирования от одного хозяина к другому», — отметила исполнительный директор организации «Беженцы дома» Лорен Скотт.

Она назвала произошедшее кошмаром и признала, что разочарована и опечалена, но не удивлена, что все пошло не так, как обещали власти. По словам Лорен Скотт, полагаться на добрую волю незнакомых британцев было рискованно.

Подобная ситуация сложилась в Швейцарии. Местные жители пожаловались, что устали от беженцев и не готовы селить их у себя.