14 ноября 2022, 18:19
Британцы оказались в шоке от привязанных к столбам людей в Херсоне
Читатели британской газеты Daily Mail назвали Украину средневековьем
Британцы пришли в ужас от опубликованных в СМИ фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Статья в газете Daily Mail собрала множество комментариев.
«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем», — написал один из пользователей.
Реклама
Другие согласились, написав, что «это просто бесчеловечно», что это «нарушение прав человека» и назвали Украину «средневековьем».
Реклама
«Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?» — возмутился еще один комментатор.
А еще один читатель пошутил в духе «Расходитесь, не на что здесь смотреть, что вы военных преступлений не видели?»
Ранее замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что власти Украины ограничили въезд и выезд из занятого ими Херсона. По ее словам, есть вероятность, что в городе начнут фильтрационные мероприятия.
Великобритания
Ситуация в Херсоне
Реклама
Реклама