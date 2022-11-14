Мир 14 ноября 2022, 18:19 Британцы оказались в шоке от привязанных к столбам людей в Херсоне Читатели британской газеты Daily Mail назвали Украину средневековьем РИА «Новости»

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Британцы пришли в ужас от опубликованных в СМИ фотографий с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Статья в газете Daily Mail собрала множество комментариев.

«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем», — написал один из пользователей.

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Другие согласились, написав, что «это просто бесчеловечно», что это «нарушение прав человека» и назвали Украину «средневековьем».

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«Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?» — возмутился еще один комментатор.

А еще один читатель пошутил в духе «Расходитесь, не на что здесь смотреть, что вы военных преступлений не видели?»

Ранее замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что власти Украины ограничили въезд и выезд из занятого ими Херсона. По ее словам, есть вероятность, что в городе начнут фильтрационные мероприятия.