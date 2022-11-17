Мир 17 ноября 2022, 11:21 Британцы обвинили Зеленского в стремлении начать ядерную войну Читатели британской газеты Daily Mail: Зеленский любой ценой хочет втянуть НАТО в войну РИА «Новости»

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Британцы раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, что украинские ракеты упали на территорию Польши из-за России. Статья в газете Daily Mail собрала множество комментариев.

«Зеленский — безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис», — заявил один из читателей.

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Другой ему вторит, что тут Россия совершенно не при чем — только жаждущий войны Зеленский.

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«Он пытается напрямую втянуть НАТО в этот конфликт. Кстати, если Украина нанесла удар по Польше, участнице НАТО, то альянс должен нанести ответный удар по Киеву, а не по России», — написал третий.

Другие также пишут, что Зеленский им уже надоел. Его называют «ужасным человеком» и «опасным».

«Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже это не признаете», — высказался очередной комментатор.

Ранее журналистка американского канала Fox News назвала украинского президента Владимира Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать Третью мировую войну». После падения ракет в Польше Зеленский тут же обвинил Россию в том, что она якобы напала на страну. Однако быстро выяснилось, что ракеты были как раз украинские.