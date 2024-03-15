Мир 15 марта 2024, 12:02 Британцы не заметили развязанной правительством «серой войны» против России Экс-глава MI-6 Дирлав: Великобритания устроила «серую войну» с Россией Unsplash

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Великобритания ввязалась в незаметный для собственных граждан конфликт с Россией, но не подготовилась к нему должным образом. Правительство не увеличило расходы на оборону, заявил изданию Politico бывший руководитель MI-6 Ричард Дирлав.

«Мы находимся в состоянии войны, мы ведем „серую войну“ с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», — сказал он.

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Дирлав отметил, что, если спросить рядового британца о войне, он посмотрит на собеседника, как на сумасшедшего. Собеседник журналиста пожаловался на разрыв между словами и действиями правительства Великобритании.

Бывший разведчик раскритиковал недостаточный, по его мнению, уровень расходов на оборону для отражения угроз от России и Китая. Вооруженным силам выделят лишь 2% национального дохода из-за трат на обеспечение службы здравоохранения, снижение налогов и решение финансовых затруднений.

Запад развязал против России гибридную войну, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его мнению, спецоперацию на Украине использовали лишь как предлог.