Британцы не поверили швейцарской версии гибели группы Дятлова

Британские СМИ опубликовали исследование швейцарских инженеров, которые с помощью математических расчетов попытались доказать, что гибель группы Дятлова в 1959 году была вызвана несколькими факторами, но в большей степени, необычным механизмом схода лавины.

Читатели издания The Daily Mail с большим интересом прочитали статью, но усомнились в выводах щвейцарцев. По их мнению, новая версия не объясняет состояние и повреждения тел членов группы. Возражения подписчиков привлекли внимание РИА «Новости».

Британцы заявили, что тайна не раскрыта, так как сход лавины не мог оставить такие следы.

«Я читал, что у одного из погибших были раздроблены кости, но не от удара. Итак, дело все еще не закрыто», — заявил Hisword.

Пользователь под ником lauramcmahon, напомнил, что погибшие сняли всю верхнюю одежду, их палатки были разорваны и на них нашли следы когтей.

«Это просто вызывает больше вопросов, чем ответов. Если лавина убила их, то что лишило их глаз/языка? Если они были опытны в такого рода экспедициях, почему они были голыми?» — задалась вопросом Michelle389.

Они пришли к общему мнению, что погубила туристов не лавина, и факты прямо об этом говорят.

Группа студентов Уральского политехнического института во главе с Игорем Дятловым вышла в зимний поход высшей категории сложности 27 января 1959 года. Считается, что они погибли по неизвестным до сих пор причинам 2 февраля на севере Свердловской области около горы Холатчахль («Гора смерти»). Существует множество самых невероятных версий их гибели. Российская Генпрокуратура пришла к выводу, что студентов убила снежная лавина и холод.