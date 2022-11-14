Мир 14 ноября 2022, 11:00 Британцы назвали своего нового премьера Сунака лицемером после его слов о Путине Читатели британской газеты Daily Mail: премьер Сунак опасней для страны, чем Путин

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Британцы раскритиковали своего нового премьер-министра Риши Сунака после его слов о решении президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20. Статья в газете Daily Mail собрала множество комментариев.

«Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?» — задался вопросом про Путина один из комментаторов.

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Сунака под статьей британцы также назвали лицемером и клоуном.

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«Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин», — добавил другой читатель.

А один читатель газеты заявил, что «еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании».

Риши Сунак тогда заявил, что использует площадку G20 для критики России и Путина. Он пообещал «разоблачить» неуважение к саммиту как форуму международного сотрудничества. Читатели другой британской газеты The Telegraph тоже рассмешили эти его слова.