Мир 04 января 2023, 05:39 Британцы назвали Сунака «идиотом» после его разговора с Зеленским Читатели Daily Mail раскритиковали заявление премьера Британии Сунака о поддержке Украины Pxhere

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Британцы раскритиковали очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины. В комментариях под материалом издания Daily Mail пользовали назвали главу британского кабмина «идиотом».

В ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским Сунак заявил, что Лондон в долгосрочной перспективе продолжит поддержку Киева.

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«Этот человек — идиот», — выразил свою реакцию на это заявление пользователь под ником failings. Еще один комментатор заметил, что налогоплательщики в Великобритании «содрогаются, когда Риши что-то обещает».

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Юзер под ником Glanford Spong отметил, что «страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу». С ним согласился комментатор fantom flang flinger. По его словам, для государственного сектора Великобритании денег нет, «но есть куча для Украины».

Также некоторые пользователи заявили о том, что Сунаку следует покинуть свой пост.

«Сунаку нужно уйти, он раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани», — написал юзер под ником Lover of Dogs.

«<…> Уберите это правительство, совершенно бесполезное и не заботящееся о народе!» — высказался комментатор BellaO1984.

Ранее журналисты издания сообщили, что Сунак рискует столкнуться с серьезными проблемами внутри страны после слов о намерении продолжать масштабную поддержку Украины. Первым вызовом для политика, по мнению авторов материала, станет высокая смертность в больницах Великобритании.