Британцы назвали причины устойчивости экономики России в условиях санкций

Экономика России сохранила устойчивость и не поддалась предсказаниям о ее коллапсе, несмотря на введенные санкции. Британское издание The Economist опубликовало аналитический материал под названием «Российская экономика встала на ноги».

Введенные против России санкции, отметили авторы материала, не возымели должного эффекта: после паузы в марте экономика страны повысила устойчивость. Подтверждением этому стало погашение РФ своих обязательств по иностранным валютным облигациям.

Курс рубля вернулся к показателям февраля, до начала спецоперации на Украине. Это стало возможным благодаря контролю за валютными счетами и повышению ключевой ставки, которую Центробанк снова снизил в конце апреля до 14%.

«Реальная экономика также удивительно устойчива. <…> Общее потребление электроэнергии упало лишь незначительно. После мартовского затишья россияне, похоже, довольно свободно тратят на кафе, бары и рестораны», — подчеркнули в статье.

Британская газета утверждает, что самая серьезная причина устойчивости российской экономики — ископаемое топливо.

«С момента начала спецоперации Россия экспортировала ископаемое топливо на сумму не менее 65 миллиардов долларов через поставки и трубопроводы. <…> В первом квартале 2022 года доходы правительства от углеводородов выросли более чем на 80% в годовом исчислении», — привело статистику издание.