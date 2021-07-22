Британцы назвали «неуместными» мемуары принца Гарри о жизни в королевской семье

Две трети британцев «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров принца Гарри, следует из результатов проведенного опроса. Более того, больше трети респондентов сочли публикацию мемуаров «крайне неуместной».

Как сообщило Daily Mail, только 14% из 5 808 опрошенных британцев ответили, что «очень интересовались» или «довольно сильно интересовались» книгой. На вопрос о мемуарах принца Гарри 80% респондентов ответили, что были «не очень заинтересованы» или «совсем не интересовались» ими.

Более того, решение опубликовать мемуары 15% респондентов сочли «довольно неуместным», а 38% опрошенных британцев — «крайне неуместным».

В июне вышел первый трейлер к фильму «Гарри и Меган: Побег из дворца» — третьей части киносерии о герцогах Сассекских. Драматическая автобиографическая кинокартина посвящена последним двум годам жизни скандально известной британской пары. Принц Гарри и его жена Меган Маркл больше года назад покинули семью монархов и улетели в Америку. В США супруги заявили о сложении с себя королевских обязанностей.