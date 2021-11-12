Читателям британской газеты The Telegraph не понравился материал издания про то, Что что Россия «готовится» к вторжению на Украине. Они призвали газету не лезть в отношения Москвы и Киева и подчеркнули, что Крым российский.

Пользователи также выступили против властей США и Британии — причиной стала их позиция по отношению к России. Люди подчеркнули, Что западные страны ненадежны как союзники.

«Крым вернулся домой, и точка. Хуже то, что вы это прекрасно знаете», — написал юзер. Он добавил, что Америка уже несколько десятилетий «калечит и насилует» весь мир.

«Я несколько раз была в Крыму после его воссоединения с Россией. У меня такое впечатление, что независимо от правовых вопросов большинство населения вполне довольно своим новым положением», написала другая пользовательница.

«Нам не надо в это вмешиваться. Что, если Россия начнет угрожать Британии из-за независимости Шотландии?», — подчеркнул третий читатель. Он добавил, Что британские солдаты не должны отдавать свои жизни за Украину, а также обвинил бывшего президента Баракак Обаму в том, что он развязал там хаос.

«В отличие от Британии, не все страны являются послушными марионетками Вашингтона», —подчеркнул еще один юзер.

Другой пользователь заявил, Что Крым изначально не должен был становиться частью Украины. Он обвинил в этом Хрущева, который просто решил «отдать Крым Украине безо всякого референдума», хотя этого требовала Конституция СССР.