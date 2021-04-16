Британцы назвали Байдена глупцом за новые санкции против России

Попытки США надавить на Россию санкциями не приведут к успеху. Джо Байден ведет себя как глупец, заявили читатели британской газеты Daily Mail. В многочисленных комментариях к статье о новом пакете ограничений против Москвы пользователи даже предложили изгнать нового американского лидера из Белого дома, сообщило РИА «Новости».

Один из читателей с иронией заметил, что Байден, вероятно, считает себя суперменом, решив выслать из Вашингтона 10 российских дипломатов.

«Какой же он глупец!» — поразился мужчина.

Другой пользователь обратил внимание, что Россия, на которую Вашингтон пытается повлиять своими ограничительными мерами, обладает самыми большими в мире природными ресурсами.

«Вы хотите задушить Россию санкциями? У нее 600 миллиардов долларов золотовалютный запас», — подчеркнул он.

Еще один участник обсуждения предложил, что президент США просто действует наперекор своему предшественнику Дональду Трампу. Некоторые читатели высказали мнение, что при бывшем главе США подобной ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона не произошло бы.

Были и те, кто выразил совсем мрачные предположения, что политика Байдена в конечно итоге вызовет хаос, войну, голод и безработицу. Многие подписчики Daily Mail даже призвали «выгнать Байдена из Белого дома».

Закон о новом пакете антироссийских санкций был подписан Байденом 15 апреля. Президент США заявил, что ограничения вводятся из-за ситуации с Крымом, кибератак» и « вмешательства Москвы в выборы 2020 года.