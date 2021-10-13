Британцы нашли древнеегипетские статуи у себя в саду
Семья годами украшала свой сад статуями, не зная, что это подлинные древнеегипетские изваяния
Британская семья узнала, что статуи, которые годами украшали их сад, являются подлинными древнеегипетскими скульптурами. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Metro.
Это произошло в городе Клэр в британском графстве Суффолк. Перед переездом в другой дом семья решила продать скульптуры на аукционе Mander Auctioneers. Специалисты провели оценку статуй и пришли к выводу, что они относятся не к XIX или XVIII веку, как предполагалось. Оказалось, что возраст статуй — около пяти тысяч лет.
В итоге статуи выкупили за 195 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей) — при начальной цене в 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей).
Ранее стало известно, что США вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, вывезенных из страны контрабандой в 2003 году. Среди них, к примеру, находится 3500-летняя глиняная табличка с изображением части эпоса о Гильгамеше и другие ценные древние предметы.