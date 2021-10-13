Британцы нашли древнеегипетские статуи у себя в саду

Британская семья узнала, что статуи, которые годами украшали их сад, являются подлинными древнеегипетскими скульптурами. Об этом рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Metro.

Это произошло в городе Клэр в британском графстве Суффолк. Перед переездом в другой дом семья решила продать скульптуры на аукционе Mander Auctioneers. Специалисты провели оценку статуй и пришли к выводу, что они относятся не к XIX или XVIII веку, как предполагалось. Оказалось, что возраст статуй — около пяти тысяч лет.

В итоге статуи выкупили за 195 тысяч фунтов стерлингов (более 19 миллионов рублей) — при начальной цене в 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что США вернут Ираку более 17 тысяч древних артефактов, вывезенных из страны контрабандой в 2003 году. Среди них, к примеру, находится 3500-летняя глиняная табличка с изображением части эпоса о Гильгамеше и другие ценные древние предметы.