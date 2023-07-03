Мир 03 июля 2023, 20:59 Британцы начнут варить покойников в кипятке со щелочью Sky News: в Британии будут кипятить покойников для снижения вредных выбросов РИА «Новости»

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Крупнейшая британская ритуальная компания Co-op Funeralcare предложила «экологический» способ похорон своим клиентам. Это водная кремация или ресомация, сообщил телеканал Sky News.

Процесс предполагает растворение тела в пакете в обработанной щелочью воде при температуре 160 градусов. Метод кремации призван снизить вредные выбросы углекислого газа, образующиеся при газовой кремации. А при традиционном погребении есть опасность загрязнения грунтовых вод. В любом случае от тела остаются кости, которые сушат, измельчают и выдают родственникам для погребения в урне.

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Ресомация не запрещена в Великобритании, но не имеет такой широкой практики, как в Канаде, США или ЮАР. Такой способ похорон станет доступным в королевстве уже в этом году. Метод похорон имеет официальное описание как «кипячение в мешке».

В Британии метод «экологичных» похорон использовали только в ограниченных испытаниях, чтобы проверить, безопасен ли полученный раствор для дальнейшего попадания в дренажную систему. Сейчас компания Northumbrian Water разрешила отправку полученной воды, в которой варился покойник, на отправку обратно в дренажную сеть под видом «промышленных стоков». Такое же разрешение выдают прачечным.

В России за последние полтора года цены на ритуальные услуги выросли до 50%. Рытье могил подорожало на 13%.