Британцы массово покидают Лондон из-за жесткого карантина

По данным издания, министр здравоохранения Британии Мэтью Хэнкок смог лишь вздохнуть и покачать головой, когда журналисты показали ему фото из социальных сетей больших толп, стоящих в очереди на переполненной платформе на вокзале Сент-Панкрас, чтобы отправиться в Лидс. На вокзалах Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон наблюдается аналогичная ситуация.

Лидер партии Brexit Найджел Фараж отметил, что последний раз массовая эвакуация лондонцев происходила в 1939 году, во время начала Второй мировой войны.

«Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов. Вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — написал он в Twitter.

Четвертый уровень угрозы распространения инфекции, который введен в Лондоне и на юго-востоке страны, является максимальным в Лондоне. Он предусматривает запрет на работу магазинов не первой необходимости, закрытие салонов красоты, спортзалов, ресторанов, пабов, кафе. Также людям рекомендуется не ездить по стране, не летать за рубеж, не выходить из дома без необходимости. Ограничения коснулись около 20 миллионов англичан.