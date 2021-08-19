Британцы испугались, что прием афганцев наводнит улицы суперсильным героином

Афганистан производит большую часть мировых поставок опия. Британские эксперты опасаются, что волна мигрантов наводнит улицы суперсильным героином. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исламистская террористическая группировка в значительной степени полагается на многомиллиардную торговлю опиумом, отметило издание. В 2020 производство в стране увеличилось.

«Официального контроля над производством и распространением было все меньше и меньше. Это повышение урожайности опия найдет свое отражение на западных рынках», — заявил исследователь наркозависимости из Йоркского университета Ян Гамильтон.

Он добавил, что в случае увеличения урожая появится более мощный героин, так как не будет необходимости его разбавлять. По словам благотворительных организаций, суперсильный героин чаще вызывает у наркоманов передозировку.

Согласно данным ООН, на Афганистан приходится почти две трети всего производимого в мире опия. Европа — основное направление для героина, производимого в Афганистане. Обычно его ввозят контрабандой через Турцию и Балканы.