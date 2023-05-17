Эксклюзив 17 мая 2023, 17:02 Британцы — главные интриганы. Михайлов рассказал, зачем Великобритания начала поставлять Украине Storm Shadow Политолог Михайлов рассказал, зачем Великобритания начала поставлять Украине Storm Shadow Викимедиа

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Поставки Великобританией дальнобойных ракет Storm Shadow Украине подтверждают ее роль в качестве главного провокатора в войне Североатлантического альянса против России, написал портал World Socialist Web Site. Политолог, военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в беседе «360» подтвердил, что англосаксы столетиями были интриганами на мировой арене и сейчас ими остаются.

Политолог отметил, что британцы продолжают манипулировать кулуарами мировой политики, имея, в том числе, мощное лобби в США. Он высказал мнение, что англосаксы являются одним из главных врагов человечества за счет интриг, которые плетут по всему миру.

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«У них сейчас достаточно слабая армия, но за счет того, что они столетиями укрепляли свое финансовое и дипломатическое влияние во многих странах мира, они достаточно опасны», — сказал Михайлов.

Политолог добавил, что Великобритания является модератором конфликта и провоцирует Россию передачей Украине новых типов вооружений.

«Британцы сподвигли всех поставлять танки, американцы намекнули на это, но именно британцы стали основным толчком на поставку тяжелой бронетехники», — пояснил военный эксперт.

Он также напомнил о поставках Британией киевскому режиму снарядов с обедненным ураном, из-за которых в Хмельницком поднялся радиационный фон, и дальнобойных ракет, способных достигать российской территории.

«Британия сейчас выходит, пожалуй, на одно и то же место вместе с Соединенными Штатами Америки по враждебности к Российской Федерации», — заключил Михайлов.